Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı.

224 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,38, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 116 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 477 bin 173'ü birinci doz, 48 milyon 846 bin 431'i ikinci doz, 11 milyon 213 bin 658'i üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 663 bin 497'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bilim Kurulu yarın 3. doz BioNTech gündemiyle toplanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Bilim Kurulu'nun 3. doz BioNTech gündemiyle toplanacağını açıkladı:

"Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak. Orada ne zaman, kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır. Bilim Kurulu'ndan sonra açıklamayı yapmış oluruz."