Kimyasallarla çalışma, yüksek alanlarda güvenlik, kapalı alan tehlikeleri...

Tersane işçiliğinde karşılarına çıkabilecek her riski önceden öğreniyorlar.

10 adet uygulamalı eğitim istasyonu var

Tuzla Tersanesi'nde geliştirilen uygulamalı eğitim sahasında, iş kazalarının önüne geçmek ve işçi güvenliğini artırmak hedefleniyor. İş Güvenliği Uzmanı Ali Kilci, uygulama eğitim sahasını nasıl hazırladıklarını ve neler yaptıklarını anlattı.

"Çalışanların geçirdikleri iş kazalarını nasıl minimize edebiliriz, bunlarla ilgili ne yapabiliriz, bunlarla ilgili çalışanlara başka nasıl eğitimler sunabiliriz diye düşündük. Uygulamalı bir eğitim salonu olsun diye düşünerek bunun çalışmasına başladık. Tersanemizde 10 adet uygulamalı eğitim istasyonu bunlar kişisel koruyucu istasyonu, depo istasyonu, kimyasal çalışmayla ilgili istasyonlar, çalışanlara burada gerekli eğitimleri veriyoruz. Hangisini, nasıl kullanması gerekiyor bunları anlatıyoruz."

Olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor

Çalışanlar, teorik eğitimlerin ardından farklı iş alanlarındaki çalışma koşullarına uygulamalı olarak hazırlanıyor.

Yeni işe başlayacak çalışanlar, kapalı alanda güvenli çalışma eğitimi alıyor, böylelikle işe başladıklarında kapalı alanlarda karşılarına çıkacak sorunları önceden deneyimlemiş oluyor.

Türkiye'de ilk kez uygulanan bu eğitimlerden çalışanlar oldukça memnun.

Haber: Mahinur Ünal

Kamera: Necmi Hastürk

Kurgu: Yaşar Aslan