Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu paylaşarak mesaj yayımladı.

"20 yıldır vatandaşlarımıza sosyal yardım sağlıyoruz"

Bakan Yanık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir."