Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 16 bine yakın yolcu geçiş yaptı
Edirne'de bulunan sınır kapılarında son 24 saatte 10 bin 641'i yabancı uyruklu olmak üzere 15 bin 988 yolcu geçiş yaptı.
Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 5 bin 132'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 509'u Türkiye'den çıkış olmak üzere 10 bin 641 yabancı uyruklu geçti.
3 bin 825 otomobil geçiş yaptı
Aynı sürede, 2 bin 355'i giriş, 2 bin 992'si de çıkış olmak üzere 5 bin 347 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 3 bin 825 otomobil geçiş yaptı. Otomobillerin bin 731'i giriş, 2 bin 94'ü ise çıkış yaptı.
Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 49'u giriş, 67'si çıkış yapmak üzere 116 otobüs ile 2 bin 457'si giriş, 2 bin 172'si de çıkış olmak üzere 4 bin 629 tır geçti.
Etiketler: Sınır Güvenliği Kapıkule
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