Kapıkule Kara ve Gar sınır kapıları ile Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli sınır kapılarından son 24 saatte 5 bin 132'si Türkiye'ye giriş, 5 bin 509'u Türkiye'den çıkış olmak üzere 10 bin 641 yabancı uyruklu geçti.

3 bin 825 otomobil geçiş yaptı

Aynı sürede, 2 bin 355'i giriş, 2 bin 992'si de çıkış olmak üzere 5 bin 347 Türk vatandaşının geçtiği sınır kapılarından, toplam 3 bin 825 otomobil geçiş yaptı. Otomobillerin bin 731'i giriş, 2 bin 94'ü ise çıkış yaptı.

Edirne'deki sınır kapılarından son 24 saatte 49'u giriş, 67'si çıkış yapmak üzere 116 otobüs ile 2 bin 457'si giriş, 2 bin 172'si de çıkış olmak üzere 4 bin 629 tır geçti.