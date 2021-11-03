Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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