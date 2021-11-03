Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda gerekli tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Bu kapsamda, 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvurduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız." dedi.