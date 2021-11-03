Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Pakdemirli'den balıkçılara destek müjdesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara yaklaşık 8,2 milyon lira destek ödemesini bu hafta yapacaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik desteğin sağlanması konusunda gerekli tüm çalışmaları tamamladıklarını belirtti.
Bu kapsamda, 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvurduğunu ifade eden Pakdemirli, "Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesini bu hafta yapacağız." dedi.
Etiketler: Bekir Pakdemirli Müsilaj Tarım ve Orman Bakanlığı
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