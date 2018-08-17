Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 17 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber