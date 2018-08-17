  • 17 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.028
    EURO 6.95
  • BIST 88734.76
    ALTIN 229.639
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabii felaketlerden çıkarılan dersler ışığında her alanda çok önemli düzenlemeler ve yatırımlar yapıldığını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 17 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız Marmara Depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Marmara Depremi bize, ülkemizin tabii felaketler karşısında ne derece hazırlıksız olduğunu göstermiştir. Deprem yanında sel, heyelan gibi tabii felaketlerden de çıkardığımız dersler ışığında, her alanda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik, yatırımlar yaptık. Bu tür felaketlere karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gereken tedbirleri almayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: marmara depremi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER