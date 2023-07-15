Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Yine tek yürek, tek bileğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz’un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum."