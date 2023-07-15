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Gündem
TRT Haber 15.07.2023 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Yine tek yürek, tek bileğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz programına katılanlara teşekkür etti. "15 Temmuz’un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Yine tek yürek, tek bileğiz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz ile ilgili paylaşım yaptı. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz’un yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Bu tarihi günde bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerime, siyasi partilerin genel başkanlarına ve kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum."

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