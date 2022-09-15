Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe 02:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar için soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.
Sosyal medyada cumhurbaşkanının fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yakalanması için emniyete talimat verdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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