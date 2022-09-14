Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına ziyaret
[Fotoğraf: AK Parti]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, "105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni"nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına gitti.
Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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