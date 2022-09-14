Savunma sanayii alanında yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirilen bir proje daha hayata geçirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçen yıl ilk kez TRT Haber'in yakından incelediği Pasif Dış İskelet Projesi, güvenlik güçlerinin yeteneklerini göstermede büyük rol oynayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askerlerin 40 kilogramlık yüklerini en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettirecek iskelet sisteminin çalışması tamamlandı.

Interact iş birliği ile tamamlanan projenin ilk prototipi güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. Bundan sonra geri bildirimler beklenecek. Projenin faydalı görülmesi halinde de teslimatlar hızlıca gerçekleşecek.

Askerimizin 40 kg’a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle %80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık.



Interact’ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz. pic.twitter.com/BIXUmYruuh — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 14, 2022

İlk kez TRT Haber görüntüledi

TRT Haber geçtğimiz yıl Pasif Dış İskelet Projesi'ni yakından inceleme fırsatı buldu. Tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyan projede en yeni teknolojiler kullanıldı.

Proje yöneticisi Alper Ergin, projeyle ilgili soruları yanıtlamıştı. İnsanların üzerine taşınmasını istemediği yükleri bu iskelet yardımıyla gerçekleştirebildiğini ifade eden Ergin, "Pasif Dış İskelet Sistemi aslında insanın dışına giydiği ikinci bir iskelet sistemi gibi düşünülebilir. Dış iskeletin üstüne insanın taşımasını istemediğimiz yükleri asıyoruz. Hücum yeleği, silahı, sırt çantası gibi yükleri düşünün… Dış iskelet olarak adlandırdığımız yapı kendi mekanik yapısı sayesinde yükün önemli bir kısmını doğrudan yere aktarıyor. Böylece insan üzerinde çok az bir yük kalıyor" diyor.

Ergin "Pasif dış iskelet sistemi giyen bir askerimiz tüm bu yükleri kendi üzerinde neredeyse hiç hissetmiyor. Sistem yaklaşık 40 kilogramlık bir çantayı 8 kilogram gibi hissettiriyor" sözleriyle milli teknolojinin önemine vurgu yapmıştı.