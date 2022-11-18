İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl ihracına ilişkin İstanbul Anlaşması’nın uzatılmasına yönelik yapıcı tutumu için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna dair gelişmelerin ele alındığı görüşmenin detayları @trthaber’de.https://t.co/mCl7OxRhtX pic.twitter.com/PRX9U44U1P — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 18, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl mutabakatı ve esir takasıyla olumlu tecrübeler edinildiğini, bu anlayışı ateşkes başta olmak üzere müzakere kulvarına da teşmil etmenin herkesin yararına olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki terör saldırısı için ilettiği taziye dolayısıyla da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e teşekkür etti.

Erdoğan Putin ile görüştü

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl koridoru anlaşmasının yanı sıra doğal gazda ortak hedef için değerlendirmeler ele alındı.

Sürenin uzatıldığını Erdoğan duyurdu

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 süreyle uzatıldığını duyurdu.