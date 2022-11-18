Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, forumun 20 Kasım Pazar günü Ankara'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

11 ülkeden çocuk gelecek

Foruma, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Kırgızistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Moldova, Karadağ, KKTC, Ukrayna, Tacikistan ve Kuzey Makedonya'dan olmak üzere 11 ülkeden çocuğun geleceği kaydedildi.

Bu yıl "İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı" temasıyla 23'üncüsünün gerçekleştirileceği forumun sonuç bildirgesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a sunulacağı belirtildi.

Bakan Yanık'ın katılacağı ve 2 gün sürecek forumda çocuklar, "Bölgesel İklim İletişim Ağı Nasıl Kurulur, İklim Konusunda Duyarlılık Nasıl Artırılır, İklim Değişikliği ve Çocuk Hakları, İklim Değişikliği ve Göç" başlıklarını ele alacak.

Çocuk Hakları Komitesi'ne 32 bin 499 çocuk üye

Açıklamada, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk kabul eden ülkelerden Türkiye'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuğun üstün yararı gözetilerek koruyucu ve önleyici hizmetlerin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Çocuk haklarına yönelik toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin düzenlendiğinin de aktarıldığı açıklamada, "Tüm illerde oluşturulan Çocuk Hakları Komiteleri 'dünyada iyi uygulama' örneği olarak gösteriliyor. Bu komitelere ülke genelinde 880'i engelli toplam 32 bin 499 çocuk üye bulunuyor. Komiteler bulundukları illerde çocuk haklarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenliyor." bilgisine yer verildi.

Türkiye'de 2000 yılından bugüne Çocuk Forumu'nun düzenlendiği anımsatılarak, her forumda farklı bir temanın işlendiğini, sonuç bildirgesi hazırlandığı ve bildirgede yer alan önerilerin ve taleplerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaların planlandığı kaydedildi.