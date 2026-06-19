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Gündem
TRT Haber 19.06.2026 21:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere ve 'Bizim Çocuklar'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere ve A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere ve 'Bizim Çocuklar'a başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yarın YKS'ye girecek tüm gençlere yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ettiğini belirtti.

Erdoğan, paylaşımında, "Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'na Paraguay'la oynayacakları maçta başarılar dileyerek, vatandaşlardan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayları düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Takımımıza Paraguay'la oynayacakları maçta yürekten başarılar diliyorum. Vatandaşlarımdan, YKS'ye girecek evlatlarımızı düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi sınav öncesinde rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını rica ediyorum" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan YKS A Milli Futbol Takımı
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