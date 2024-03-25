Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu’nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."