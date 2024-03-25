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Gündem
TRT Haber 25.03.2024 12:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu’nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümüyle ilgili paylaştığı mesajda, "Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu’nu her zaman sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun."

 

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yılı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15'inci yılı

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Recep Tayyip Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu
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