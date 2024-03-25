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Gündem
AA 25.03.2024 12:42

Bakan Işıkhan: Son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini gördük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan: Son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini gördük
[Fotograf: AA]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılına ait İş Gücü İstatistikleri'ne dair paylaşımda bulundu.

İşsizlikte düşüş eğilimin sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak, 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam İşsizlik
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