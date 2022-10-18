Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs şairi olarak bilinen yazar Nuri Pakdil'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pakdil ile olan fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs’e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin."