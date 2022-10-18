Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, şunları söyledi:
Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. ???????????????? pic.twitter.com/ImEByJsu2i— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2022
"Can dostumuz, kardeşimiz, kader ortağımız Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik ediyor, tüm Azeri kardeşlerime ülkem ve milletim adına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan
Son Haberler
- 19:59
- 19:21
- 19:12
- 18:50
- 19:49
Sıradaki Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz