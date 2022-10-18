Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 19:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 103'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 103'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda yılbaşından bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 103'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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