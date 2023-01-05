Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yapıcıoğlu'nu kabul etti
[AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu arasındaki görüşme 1 saat sürdü.
Kabulde, HÜDA PAR Genel Başkanvekili İshak Sağlam ile Genel Sekreter Şehzade Demir de hazır bulundu.
Erdoğan ve Yapıcıoğlu'nun görüşmesi basına kapalı olarak AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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