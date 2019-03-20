Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda katiliyle DEAŞ'ın kumaşı aynı. Terör saldırılarını Hristiyanlığa bağlamaya yönelik gayreti reddediyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlar cehalet ve nefretin zehirli bir çıktısı olarak değerlendirilebilir." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington Post'a yazdı20 Mart 2019 Çarşamba 01:05 - Son Güncelleme 20 Mart 2019 Çarşamba 01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin "Teröristin Türkiye'ye ve şahsıma atıfta bulunması manidar bir husustur" dedi.
Etiketler: Yeni Zelanda terör saldırısı erdoğan cumhurbaşkanı
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