Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni Zelanda katiliyle DEAŞ'ın kumaşı aynı. Terör saldırılarını Hristiyanlığa bağlamaya yönelik gayreti reddediyorum. Yeni Zelanda'da yaşananlar cehalet ve nefretin zehirli bir çıktısı olarak değerlendirilebilir." dedi.