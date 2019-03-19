Tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu Ebru Çam, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaştı.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Çam, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin...'" yazdı. Çam, Twitter mesajına kalp ve Türk bayrağı ekledi.

Ebru kardeşim,



“Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...”



Ankara mitingimize bekliyorum. https://t.co/nbY3PD8Ado — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 19 Mart 2019

Buna cevap veren Erdoğan, "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' yazdı.

Gülümseyen yüz emojisi de kullanan Erdoğan, Çam'ı Ankara mitingine davet etti.

Kaynak: AA