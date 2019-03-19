CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da düzenlenen ortak mitinge katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunları olduğunu söyledi. "Türkiye’nin insan potansiyeli, entelektüel birikimi, tarihsel birikimi, güzel coğrafyası, denizi, gölü insanlarıyla biz bu sorunları aşabiliriz." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer milli Kurtuluş Savaşı’nı hep birlikte verdiysek ayırım yapmadıysak, doğu, batı güney, kuzey demediysek, hep birlikte bayrağımız için vatanımız için mücadeleler ettiysek şimdi demokrasi anlamında da aynı sürecin içindeyiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz. Hiç kimsenin baskısına evet demeyeceğiz.''

Kaynak: TRT Haber