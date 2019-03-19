İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya'da düzenlenen ortak mitinge katıldı.

Burada konuşan Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiciyi teşvik edeceğiz. Teknolojiyi teşvik edeceğiz. Yüksek teknolojiyi teşvik edeceğiz. Niye? Eğer siz onu teşvik ederseniz üretimi, hem çiftçilikte, hem tarımda hem de sanayide öne koyarsanız. Böyle bir vizyon ortaya koyarsanız okumuş insana ihtiyaç duyarsınız. Üniversite mezunu gençlerimiz işsiz. Bunun önüne geçmenin yolu üreten bir ekonomi, üreten bir sanayi, üreten bir tarımdır." dedi.

Kaynak: TRT Haber