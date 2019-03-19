Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, "Milletin desteğini, duasını alan bir siyasetçiyi durdurabilecek hiçbir fani güç yoktur" ifadelerini kullanarak, "Vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir" şeklinde konuştu.

"Biz bu partinin başında olduğumuz sürece, AK Parti kapısından tek bir eğri odunun girmemesi için var gücümüzle çalışacağız" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Duyuyorum ki teşkilatımızda vatandaşlarımızı anlamakta hala zorlananlar var. Duyuyorum ki belediyelerimizde vatandaşlarımıza yeterli ihtimamı göstermeyenler var. Duyuyorum ki milletvekillerimiz arasında vatandaşımızın ulaşmakta zorluk çektikleri var. Duyuyorum ki partimizde vatandaşımızın hissiyatını, derdini, sıkıntısını dinlemek istemeyenler var. Buradan, sizlerin huzurunda yürekten gelen bir hissiyatla söylüyorum, vatandaşımızın gönlünü kıran benim de kalbimi kırmış demektir. Vatandaşımızı küstüren benim dünyamı yerle yeksan etmiş demektir."

Erdoğan, "Milletimizin ve ümmetin şerefine, namusuna, izzetine halel gelmemesi için gerekirse canımız pahasına çalışacağız. Zaferle değil, seferle mükellef olduğumuzun bilinciyle mücadelemizi verirken önce imkanımıza değil, imanımıza bakacağız" dedi.

Kaynak: AA