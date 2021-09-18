Haber Giriş: 18 Eylül 2021 Cumartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan
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