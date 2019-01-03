Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tuyen'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kabulde Büyükelçi Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tuyen'in, eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA