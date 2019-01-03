Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz." diyerek, "Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak'taki seçimler ve hükümet kurma süreci nedeniyle geçtiğimiz yıl Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısını yapamadık. Konseyin dördüncü toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz.https://t.co/6NjfB6k6mD pic.twitter.com/qk5Mq3ieTx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

Erdoğan, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur." dedi.

"İkili ticareti 20 milyar dolara yükseltelim"

"Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."

Erdoğan, "Irak ile ikili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz.https://t.co/6NjfB6k6mD pic.twitter.com/XoVPpd8hxY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

"Terörle mücadelede işbirliğimizi derinleştireceğiz"

"DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır..." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu alanda işbirliğimizi derinleştireceğiz." dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA