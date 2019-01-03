MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koleksiyonuna yeni bir yüzük daha eklendi. Özel tasarım yüzüklere ilgisiyle bilinen Bahçeli’ye doğum gününde özel tasarım bir yüzük hediye edildi.

Bahçeli, koleksiyonuna eklediği yüzüğünü habercilere gösterdi. Yüzüğün üzerinde Bahçeli’nin üyesi olduğu “Fettahoğlu Ailesi”nin mührü, Türk bayrağı ve MHP’nin amblemi üç hilal yer alıyor.

Yüzüğün yan tarafında Devlet Bahçeli’nin kendisine ve ailesine ait özel tuğralar bulunuyor.

925 ayar gümüş yüzüğün içinde ise Orhun Abidelerinde yer alan Tonyukuk yazıtından “Tanrının yardımıyla bu Türk milletinin arasında, düşman askerlerini yürütmedim. Kuyruğu düğümlü düşman atlarını koşturmadım” cümlesi yer alıyor.

İki tane de rozet hediye edildi

Bahçeli'ye yüzükle takım olacak iki tane de rozet hediye edildi. Rozetlerden birinde yine MHP’nin amblemi ile bozkurt diğerinde ise Tonyukuk yazıtından bir cümle yer alıyor.

Bu 2 hediyenin kutusu da özel olarak tasarlandı. Yüzükte yer alan Tonyukuk yazıtındaki ifadeler kutuda da bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber