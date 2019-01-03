Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber Özel Yayınında TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun'un sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Albayrak, “Öncelikli hedef yıl sonu hedeflerinin tutturulması, reel ekonomi ve dengelenme sürecinin ortaya koyulması. 2019, 2020 ve 2021 döneminin sonunda da tek haneli rakam hedefimiz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturmuşuz ve daha iyi bir performans ortaya koymuşuz.https://t.co/WbwOZWvrnF pic.twitter.com/Y1KGqc9xWh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

“Yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturmuşuz”

Albayrak, “Ocak ayında baktığımızda yıl sonu hedeflerimizin tamamını neredeyse tutturmuşuz. Enflasyon rakamlarına baktığımızda ekim ayında ortaya konulan ve etki ve katkı ile dengelenme sürecine bağlı olarak gördüğümüz etki kasım ayında da görüldü. Gerçekleşen enflasyon rakamları ile enflasyon rakamıyla kapattık ki pozitif bir süreç. Bugünden söyleyebiliriz ki eylül ayında koyduğumuz hedef tutuyor. Sorunumuz yok. Aynı ciddi duruş ve kararlılıkla devam edecek.” diye konuştu.

2018’i, enflasyonda koydukları yüzde 20,8’lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattıklarını söyleyen Albayrak, bunun gerçekten çok pozitif bir süreç olduğunu ifade etti.

“Aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz

"2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz." ifadesini kullanan Albayrak, "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz." diye konuştu.

Dün gece dövizde yaşanan dalgalanmaya da değinen Albayrak, “Asya’da açık olan piyasalarda bir dalgalanma oldu. Ama kısa süre içerisinde gece yarısı doğal mecra içerisinde dengelenmeyi buldu. Burada şunu ortaya koymak lazım. Türkiye tüm bu yaşadıklarıyla bu ve benzeri bütün bu süreçlerde çok daha etkin, dikkatli ve öngörülebilir bir süreci yürütmeye devam edecek.” dedi.

Albayrak, “Ekim ayında açıkladığımız, özellikle bu kritik 3 ay çünkü enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı önemli, destek vererek 3 ay daha devam edelim diye bir karar verdik.” diye konuştu. Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında güçlü indirim yapanların da olduğunu, indirmiş gibi yapanların da olduğunu belirterek, fiyatı indirmiş gibi yapanların tespit edileceğini söyledi.

[Enflasyonla Topyekün Mücadele] Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekim ayında açıkladığımız, özellikle bu kritik 3 ay çünkü enflasyon açısından 2019'un ilk 3 ayı önemli, destek vererek 3 ay daha devam edelim diye bir karar verdik.https://t.co/WbwOZWvrnFpic.twitter.com/Zjf6SsFfzl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

Üretim, üretilen zenginlikle birlikte tekrar yatırıma, katma değere, istihdama bir dönüşümü ortaya koyan rekabetçi bir Türkiye ekonomisine doğru hızla ilerlediklerini ifade eden Albayrak, küçük ve orta ölçekli işletmeler için tüm bankalarla birlikte maliyeti düşürülen güzel bir paket üzerinde çalıştıklarını ve önümüzdeki günlerde bunu açıklayacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.https://t.co/WbwOZWvrnF pic.twitter.com/gvOP030nOf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

Albayrak, geçtiğimiz yıl 1,1 milyar liralık döviz ve 6,5 ton altının yastık altından çıktığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Üretim, üretilen zenginlikle birlikte tekrar yatırıma, katma değere, istihdama bir dönüşümü ortaya koyan rekabetçi bir Türkiye ekonomisine doğru hızla ilerliyoruz.https://t.co/WbwOZWvrnF pic.twitter.com/1F6N35JN9N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 3 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber