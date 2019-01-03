Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gıdalarda kanserojen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitlerin yerlileştirildiğini belirtti.

Gıdalarda kansorejen aflatoksinlerin tespitinde kullanılan ve tamamı ithal edilen kitleri yerlileştirdik.



Dünyada bir kaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarımızda yüzbinlerce tüketilen bu ürün ihtiyacı, artık TÜBİTAK MAM'ın geliştirdiği "Aflamam" ile karşılanacak. pic.twitter.com/4Ewh4aPcj7 — Mustafa Varank (@varank) 3 Ocak 2019

Varank, dünyada birkaç firmanın ürettiği, kamu ve özel laboratuvarlarda yüz binlerce tüketilen bu ürünün ihtiyacının artık TÜBİTAK MAM’ın geliştirdiği “Aflamam” ile karşılanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı “Aflamam”ı kullanacak

İmzalanan protokolle Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonra yerli ve milli olarak üretilen “Aflamam”ı kullanacağını dile getiren Varank, “Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

İmzaladığımız protokolle Tarım ve Orman Bakanlığı bundan sonra yerli ve milli olarak üretilen "Aflamam"ı kullanacak. Bu güzel gelişmeye öncülük eden Tarım ve Orman Bakanımıza @bekirpakdemirli teşekkür ediyoruz. — Mustafa Varank (@varank) 3 Ocak 2019

Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmanın, ‘kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi açısından güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığımız bu çalışma, "Kamu alımlarının Türkiye sanayisinin teknolojik yoğunluğunun yükseltilmesi ve yerli üretimin teşvik edilmesi" açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir. — Mustafa Varank (@varank) 3 Ocak 2019

Aflatoksin nedir? Aflatoksin zararlı mıdır?

Küfler doğada yaygın şekilde bulunurlar. Günümüzde 200’den fazla küf türünün bulunduğu ve bunların bir kısmının belirli koşullar altında gıda ve yemlerde mikotoksin oluşturabildikleri biliniyor. Hava ve toprakta bulunan küf sporları, gıda ve yem maddelerine bulaştıkları zaman uygun sıcaklık ve nemde mikotoksinleri oluştururlar. Mikotoksinler, küflerin ürettiği zehirli maddelerdir.

Birçok mikotoksin çeşidinden biri olan aflatoksinler de başlıca Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus küflerinin oluşturduğu toksik maddelerdir. Gıda ve yemlerde en önemli bulaşanlardan biri olarak kabul edilen aflatoksinler, gıda güvenilirliği açısından önemli bir tehlike oluşturur.

Kaynak: TRT Haber