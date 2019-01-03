Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre TÜFE'de 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2018 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 2,56, eğlence ve kültürde yüzde 0,25, haberleşmede yüzde 0,11 ve konutta yüzde 0,06 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73 ve eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Aylık en yüksek artış Şanlıurfa ve Diyarbakır

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan illerinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’de gerçekleşti.

Aralık 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 44 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber