CHP 6 ilde İYİ Parti'yi, İYİ Parti de 12 ilde CHP'yi destekleyecek. 9 il ise ittifak kapsamı dışında bırakıldı. İlçelerdeki düğüm ise henüz çözülemedi.

CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifakın kapsamı genişletildi. İki parti, yerel seçimde 21 büyükşehirin ardından 18 ilde daha iş birliği yapacak.

CHP ve İYİ Parti heyetleri hem illerde hem de ilçelerde düğümü çözmek için bir araya geldi. 8 saat süren toplantıda yeni iş birliği mutabakatı oluşturuldu.

12 il CHP'de kaldı

İYİ Parti, CHP’nin yönetimde olduğu 12 ilde başkan adayı çıkarmayacak. Bu illerde CHP adayı desteklenecek.

İYİ Parti'nin CHP'yi destekleyeceği iller; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur, Sinop, Bolu, Kırşehir, Sivas ve Erzincan olarak belirlendi.

İYİ Parti'ye 6 il

İş birliği kapsamında CHP de 6 ili İYİ Parti’ye bıraktı. Aralarında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye'nin de bulunduğu 6 ilde İYİ Parti’ye destek verilecek.

CHP'nin İYİ Parti'yi destekleyeceği iller ise; Kırıkkale, Isparta, Düzce, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Osmaniye oldu.

Bazı iller ittifak dışında

9 il ittifak kapsamı dışında bırakıldı. Bu illerde hem CHP hem de İYİ Parti aday çıkararak seçim yarışına girecek.

Her iki partinin de aday çıkaracağı iller; Mersin, Ordu, Erzurum, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Van, Mardin, Malatya ve Şanlıurfa.

İlçelerde ise düğüm henüz çözülmedi.

Ankara’nın Etimesgut ve Antalya’nın Kepez olmak üzere bazı ilçelerin hangi partide kalacağına karar verilemedi.

İki parti heyetleri ilçeleri görüşmek üzere ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber