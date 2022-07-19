Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Astana formatında üçlü zirve gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki ikili görüşme başladı. İki lider, İran’da bir araya geldi.https://t.co/tcnZpqWzQJ pic.twitter.com/opldayCn5Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2022

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi.