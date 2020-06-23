İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.

Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.