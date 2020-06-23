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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moon telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile telefon görüşmesine ilişkin açıklama yayımladı.
Erdoğan ile Moon görüşmesinde, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği yapılabilecek konular ele alındı.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Moon Jae-inSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 17:05
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