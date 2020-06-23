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Tel Halaf’ta iş yerine bombalı saldırı: 5 ölü, 12 yaralı
Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf’ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenledi. En az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG, sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından PKK/YPG'nin saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Etiketler: son dakika msb PKK ypgSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:51
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