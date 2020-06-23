Terör örgütü PKK/YPG, sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından PKK/YPG'nin saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Tel Halaf'ta bir iş yerine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.