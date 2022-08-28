Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir pastaneye girdi.

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.

Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.