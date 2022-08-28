Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içip sohbet etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beylerbeyi'nde bir pastanede vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla da yakından ilgilendi, onlara hediyeler verdi.
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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