AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi" programı düzenlendi.

Mehteran gösterisiyle başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, şehitler için dua edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla bağlanarak, şehit aileleri ve gazilere seslendi.

Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan, şehit ailelerimiz ve gazilerimize hitaben yaptığı konuşmada “Siz hep ‘tek bayrak’ dediniz, ‘tek millet’ dediniz, ‘tek vatan’ dediniz, ‘tek devlet’ dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız.” dedi.https://t.co/Iz1kkBRtQ1#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/P1wTumKElg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2022

"Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun"

Şehit aileleri ve gazileri, akşamın bu saatinde, bir yaz akşamında en kalbi duygularla selamladığını belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, ailelerine sabırlar temenni etti. Gazilere Allah'tan şifalar dileyen Erdoğan, onların da ailelerine sabırlar niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli kardeşlerim, sizler gerçekten bu ülkede, bu ülkenin istiklal ve istikbali için verilen bir mücadelenin en azından bugüne kadar hem sabırla hem de bu yolda, bu topraklarda adeta 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' diyerek, bu topraklara, bu vatana hizmet verdiniz. Siz hep 'tek bayrak' dediniz, 'tek millet' dediniz, 'tek vatan' dediniz, 'tek devlet' dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabb'im yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum."

"TSK, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor"

Türk milleti için ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu belirten Bakan Akar, Türk ordusunun, ülkenin ve milletin hakkını, hukukunu korumak için Türk'ün gücünü gösteren büyük zaferler kazandığını söyledi.

Hulusi Akar, Türkiye'ye yönelik risk, tehdit, tehlikelere karşı alınması gereken ne kadar tedbir varsa aldıklarını, almaya da devam edeceklerini dilge getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini belirten Akar, "Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etki ve sorumluluk alanı artmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK'dan hainlerin temizlendiğini, böylece ordunun güçlendiğini anlatan Akar, "Ülkemizin, milletimizin egemenliğini ve bağımsızlığını, 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için TSK yurt içinde ve dışında, gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini, 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla ve büyük bir başarıyla savunmaktadır" sözlerini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında büyük başarı elde ettiğine işaret eden Akar, savunma sanayisinde yerli ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını vurguladı.

"Aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok"

Şehitlerin ve gazilerin ve ailelerinin, Türkiye Cumhuriyet Devleti için çok değerli olduğunu belirten Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerdeki en büyük başarı, şehitlerimize ve gazilerimize ait. Onları her zaman rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz. Onlara olan borcumuz çok büyük, onların aileleri başımızın tacı. Dolayısıyla onlar için ne yapsak azdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir ülkenin yapmadığı kadar şehit ailelerine ve gazilerine sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek. Sizlerin, asil milletimizin Türk Silahlı Kuvvetlerine sevgisi, güveni devam ettiği müddetçe bizim aşamayacağımız engel, yapamayacağımız görev yok. Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi, mesleki değerlerimizden aldığımız ilhamla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar, 1000 yıldır bize vatan olan bu toprakların, devletimizin, milletimizin, TSK'nın bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine de saygılarımı sunuyorum."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, taleplerini dinledi. Akar, bugün doğan şehit yakınlarının doğum günü pastalarını keserek oradakilere ikram etti.

"Bu milleti sindirmek isteyenlere her zaman göğsünü gerecek erler vardır"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de ağustosun Türk tarihinde zaferlerle dolu bir ay olduğunu, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a, bu toprakların vatan ve yurt edinilmesinden bu topraklardaki varlıklarının ve bekalarının devamına işaret eden birçok zaferin kazanıldığınıbelirtti.

Bu zaferi kazanma nedeni olan şehitleri ve gazileri minnetle anmaları gerektiği günlerde yaşadıklarını belirten Kabaktepe, kendilerinin de şehit ve gazileri minnetle anabilmek, hem de onların yakınlarına ve ailelerine sahip çıkma noktasındaki bilinci ve farkındalığı artırmak için böyle bir programda buluşmak istediklerini söyledi.

Kabaktepe, "Şunun altını sürekli çiziyoruz ve söylüyoruz. Birileri, bu milleti tarihteki oyuncu rolünden, tarih yapar rolünden, tarihi değiştiren rolünden, çağ açan, çağ kapatan rolünden vazgeçirmek isteyebilir. Ama şunu herkes bilsin ve işitsin ki işte şu ay yıldızın altında, işte şu al bayrağın altında bu milleti sindirmek isteyenlere her zaman göğsünü gerecek erler de vardır, şehitler de vardır, gaziler de vardır" diye konuştu.

Tüm şehitleri ve gazileri minnetle anan Kabaktepe, yakınlarına, dernek yöneticileri ve mensuplarına teşekkür etti.

​​​​​​​Gururbey ve Özlem Üngör'ün konser verdiği program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesi katıldı.