TRT Belgesel, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü için özel bir belgesel hazırladı.

"İstiklal yolu: Büyük taarruz" belgeselinin tanıtımı Afyonkarahisar'da gerçekleşti.

TRT Belgesel Koordinatörü Cihat Şerif Ağırman, belgesel hakkında şu sözleri söyledi:

"Serdar Kılıç ile ordumuzun yürüdüğü güzergahtan yani Ankara'dan Afyona kadar Kocatepe'ye kadar Serdar beyle beraber bir belgesel filmi çekmek akla geldi. Yaklaşık 3 hafta çekimleri sürdü ve bugüne yetiştirdik, ilk gösterim heyecanı için buradayız."

"Askerimizin yaşadığı fiziksel zorlukları hissedip anlatmaya çalıştım"

Belgeselde Duatepe'den Zafertepe'ye kadar savaşın yaşandığı topraklarda tarih tekrar canlandırıldı.

Büyük bir memnuniyetle kabul ederek bu işi yaptığını söyleyen Doğada Yaşam Uzmanı Serdar Kılıç, "O dönemdeki askerin, hem savunmadaki hem hücumdaki taarruzdaki bizim askerimizin özellikle yaşadıkları fiziksel zorlukları hissedip anlatmaya çalıştım" diye konuştu.

Büyük Taarruz'un cephe hattında kahraman Türk ordusunun stratejisi, coğrafya üzerinde anlatıldı.

"Hatıraların pekiştirilmesi anlamında çok önemli buluyorum yapılan çalışmaları"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise "Aslında milli mücadelenin ve bu topraklardaki bütün mücadelelerin çok iyi bir şekilde anlatılması, bu hatıraların pekiştirilmesi anlamında çok önemli buluyorum yapılan çalışmaları. Bu anlamda gerçekten bir paydaşı olarak TRT'ye TRT Belgesel'e çok teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İstiklal yolu: Büyük taarruz" belgeseli 30 Ağustos Salı günü TRT Belgesel'de seyircisi ile buluşacak.