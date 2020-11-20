Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuştu.

'Türkiye, salgınla mücadelede diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışıyor'

Salgınla mücadele konusunda diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye onlardan pozitif yönde ayrışıyor. Ülke olarak hem milletimizin sağlığını korumaya hem de üretimin ve istihdamın aksamadan yürümesini temin etmeye çalışıyoruz. Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem de milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz. pic.twitter.com/m5fldOe17V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

Bizimle birlikte yeni bir anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içerisine girdikleri ortaya çıktı.

'Yeni yargı paketleri en kısa sürede Meclis gündemine getirilecek'

Yeni reform ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz. Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıklar sürüyor. Bunları da en kısa sürede Meclis gündemine getireceğiz. Ekonomi ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız. Asıl hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmektir. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir bunu böyle bilelim. Ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız. Ülkeyi enflasyon, kur ve faiz sarmalından çıkaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Bugün burada yine söylüyorum, faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Faiz her şeyden önce, paradan para kazanmak suretiyle insanları sömürmektedir. Ülkemizi bu kronik sancıdan kurtaracağız. pic.twitter.com/LYc2B9dppD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

"Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle birlikte yürümeye varız"

İş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız. Her şeyden önce yurt dışındaki tasarruflarımızı mutlaka ülkemize getirmeliyiz. Yatırımcının güvenini kazanmak için her türlü adımı atacağız, bunun için gerekeni yapacağız. Yatırım yapan herkesin yanında yer alacağız. Yeni dönemde işbirliğine dayalı bir çalışma yöntemini hayata geçireceğiz. Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline inanan herkesle birlikte yürümeye varız.

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