22 Ekim'de HDP il ve Yenişehir ilçe binasında polis ekiplerince arama yapılmış, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzemeler ele geçirilmişti. Aramada HDP'nin gizli ajandası da bulunmuştu.

Ajandada oturma eylemindeki bazı ailelerin ve çocuklarının isimleri ile etkisiz hale getirilen teröristlerin bilgisi yer alıyordu. Şüpheliler hakkında 2 ayrı iddianame Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



İddianamede, tutuklu zanlılardan Zeyyat Ceylan ile Hülya Alökmen Uyanık'ın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin mezarlıktaki defnine

katıldıkları, taziye ziyaretinde bulundukları belirtildi.



Ayrıca, terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklerde yer aldıkları da iddianamede yer aldı.



Zeyyat Ceylan, Remziye Sızıcı ile 2 partili hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 buçuk yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası isteniyor.