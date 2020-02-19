Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ülkede FETÖ meselesinin çok uzun ve derin, sosyal, siyasi, kültürel kökleri olduğunu bilmeyen kimse yoktur. AK Parti'den önce olduğu gibi, AK Parti döneminde de Türkiye bu süreci yaşamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

FETÖ'nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açın şahsım ve AK Parti'dir.

Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet söylemlerini FETÖ'yle mücadeleyi sulandırmak, FETÖ tehdidini hafifletmek için kullananlar, bu millet için en az FETÖ zihniyeti kadar tehlikelidir.

Meydanı, demokrasinin kendilerine sunduğu zemini yalanları ve itiraflarıyla milleti zehirlemek için kullananlara asla bırakmayacağız.

Türkiye'nin, terörle mücadeleden ekonomiye kadar her alanda tarihinin en büyük mücadelerinden birini verdiği şu dönemde, ülkenin ve milletin dikkatini dağıtmak, enerjisini heba etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.