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Gündem
TRT Haber 09.07.2026 12:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara Zirvesi kapsamında, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'i kabulünde, Türkiye-Karadağ ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerini her alanda daha ileri taşıyacaklarına inandığını, özellikle ticaret, yatırım, turizm, savunma sanayii ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun Balkanlar'da sınır güvenliği, enerji ve ulaşım gibi birçok konunun ele alındığı bir zemin olmasından memnuniyet duyduğunu, Platform'un barış, huzur ve istikrara katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen Pellegrini ile görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleri ile görüşmelerini sürdürdü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerini daha ileri taşımak için çalıştıklarını, özellikle savunma sanayii alanındaki işbirliğini derinleştirmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde, ittifak dayanışmasının sağlamlığının kararlı bir şekilde ortaya konulduğunu belirtti.

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.

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