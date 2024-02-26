Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz sadece AK Parti'ye 18 seçimini kazandırmak Cumhur ittifakını bir kez daha zafere ulaştırmak için çalışmıyoruz.

Bununla birlikte Cumhuriyetimizin ilk asrını acısıyla tatlısıyla geride bırakan Türkiye'nin ikinci asrının yol haritasını da oluşturuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/0i0lMsVMtO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2024

Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor

Genel Merkezimizle il, ilçe, belde, mahalle köy teşkilatlarımız da kadın ve gençlik kollarımız da meclis grubumuzda belediye kadrolarımızla davamıza gönül vermiş tüm kardeşlerimizle bu şuur içinde çalışmalarımızı yürütmeli, bu kararlılıkla hedeflerimize yürümeliyiz.

Türkiye Yüzyılı yeni başlıyor. Bizden önceki kuşakların, bizim, bizden sonraki kuşağın yaşadığı eski Türkiye dönemini tamamen kapatıyoruz.

Sanmayın ki belediye yönetimlerini şehirlere hizmet etmek insanımızın hayatını kolaylaştırmak için istiyorlar. Böyle bir düşünceleri Kesinlikle yok dertleri belediyeler üzerinden elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile birlikte yağmalamaktır.

Ama her seçimde hüsranla geri dönüyorlar

Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor.

Hala eski Türkiye hevesinde olanlar her seçim döneminde acaba dediklerini biliyoruz. Ama her seçimde hüsranla geri dönüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'de bölücülerin ve yapay zekanın sözü yıllarca bu partiye gönül vermiş kişilerin sözünden daha fazla geçiyor. İstanbul'da bölücülerin sembolleri altında ortak miting yapmaktan utanmıyorlar. Bölücü örgüt uzantılarına ne vadettiklerini kimse bilmiyor. pic.twitter.com/4D5zZhkyyG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2024

Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasında bulunmanın yeri asla yoktur.

Şehirlerimizi en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz

Hiç kimse bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz çok çalışarak her bir insanımıza ulaşarak, şehrimizin her karışını alın terimizle sulayarak gönüllere girerek sandıkta o oyu alacağız.

Bugüne kadar yaptıklarımızla bundan sonraki projelerimizle vatandaşlarımızı şehirlerimizi en iyi bizim yöneteceğimize ikna edeceğiz.

Aksi takdirde kimse bizim karakaşımıza kara gözümüze bakıp da oy vermez. Sizler teşkilatlarımızın seçim işleri ve seçim koordinasyon merkezleri sorumluları olarak bu konuda birinci derece sorumluluk sahibisiniz.

Çünkü kimi yerlerde karşımızda diğer pek çok nakısalarıyla arızalarıyla beraber ahlaktan da yoksun siyaset haramileri vardır.

Meydanı bu siyaset haramilerine bırakmayacağız. Hep birlikte gece gündüz çalışarak 31 Mart günü milli iradenin sandıkta en sağlıklı şekilde tezahürünü temin edeceğiz. Seçim gününe kadar da sahaya damgamızı vuracağız.

Sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz

Medya ve sosyal medya başta olmak üzere modern iletişim yöntemleri elbette önemlidir. Ama yarım asra yaklaşan siyasi tecrübemizle biliyoruz ki sahada yoksanız sandıkta esamesi okunmaz.

Ben seçimi kazanırsam, kazandıktan sonra yine AK Parti'de olacağım' diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ben seçimi kazanırsam; kazandıktan sonra yine AK Parti’de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana ‘eyvallah’ etmeyiz. pic.twitter.com/hbXYaOsNvB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 26, 2024

Bunlar sirk cambazı. Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti’ye gideceğim diyen sirk cambazlarına da aldanmayın.

Geçmişte AK Parti'de bulunup da hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerlidir.

Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti veya bizim adımıza konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yoktur. AK Parti şahısların değil, bir davanın bir ülkünün ülkeye ve millete hizmet uğruna adanmışlığın partisidir

AK Parti milletimizin gönlündeki yerini güçlendirerek yoluna devam ettiği sürece her arkadaşımızın emeğine birikimine enerjisine gayretine zaten ihtiyacımız olacaktır.

Sahadaki çalışmalarımız yeni bir ivme kazanacaktır

Milliyetçi Hareket Parti’si Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin nesilden nesile bir efsane gibi anlatılacağına inandığımız Cumhur ittifakının kurulmasındaki ve yürütülmesindeki emeğini bilhassa ifade etmek istiyorum.

Cumhur İttifakı’na destek veren diğer partilere ve genel başkanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi 31 Mart'ta da büyük şehirlerde ve illerimizin bir kısmında Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime gidiyoruz.

Bizim adayımızın olduğu her yerde Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarını, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarının adayının olduğu her yerde de AK Parti teşkilatlarının aynı azim heyecan kararlılık ve samimiyetle çalıştığında şüphe duymuyorum.

Seçime neredeyse bir ay kaldı. İnşallah bugünkü toplantımızdan sonra Sahadaki çalışmalarımız yeni bir ivme kazanacaktır. 31 Mart akşamı coşkuyla kutlayacağımız seçim zaferimiz konusunda ben sizlere güveniyorum.