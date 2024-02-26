Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak İstanbul'a kazandırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserleri bir bir hizmete aldıklarını aktaran Uraloğlu, 1 ay önce Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesiminin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Uraloğlu, İstanbul'un en eski demir yolu hatlarından biri olan Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8,3 kilometrelik hattı, yepyeni bir konsept ile hem demir yolu hem de yaya odaklı bir proje olarak İstanbul'a kazandırmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe tesadüf etmiş olmasının da kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Size sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu ve milletimize hizmetle dolu daha nice yıllar Rabbimden niyaz ediyorum. Allah cesaretinizi daim, ömrünüzü bereketli kılsın. Allah size hayırlı, uzun ömür versin." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk"

Uraloğlu, 141 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nın atıl bir vaziyette olduğunu anımsatarak, bu hattı sil baştan yaparak bambaşka bir yapıda hem demir yolu hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdıklarını vurguladı.

22 kara yolu ve yaya alt geçidi içeren projenin sadece İstanbulluların ulaşım ihtiyacını karşılamayacağını belirten Uraloğlu, "Aynı zamanda 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal-kültürel alanları, 74 bin metrekare yeni yeşil alanıyla sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Uraloğlu, 215 bin metrekarelik çalışma alanının 92 bin 450 metrekaresini demir yolu ulaşımı için ayırdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geri kalan 122 bin 550 metrekaresini ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme ve rekreasyon alanları olarak düzenlendik. Bu kısmı vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açarak İstanbul'a şehrin tam kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olduk. Proje kapsamında raylı sistem, yaya ve mikro mobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve kara yolu alt geçitlerini de rehabilite ettik.

Projemizle sadece demir yolu inşası yapmayıp, insanımızın yaşam konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de hayata geçirdik. Proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da sanat tarihçileri, mimarlar, restoratörler ve arkeologlarla birlikte çalışarak kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Yine proje kapsamında sahil yolu ile Samatya ve Cerrahpaşa hastanelerini bağlayan kavşağı da modernize ederek Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir istasyonu da ilave ettik."

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı ve Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesimin açılışı gelecek ay yapılacak

Bakan Uraloğlu, projenin 30 yıllık projeksiyonunda işletme, bakım, trafik kazalarında azalma ve zamandan yapılacak tasarrufla toplam 785 milyon avroluk tasarruf edileceğini hesapladıklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşların kullanımına kazandırarak, sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edeceğini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projemiz, bu yaklaşımımızın İstanbul'daki önemli örneklerinden biri olmuştur. Zatıalinize (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a), Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimiz gün; inşallah, 2024 yılının ilk çeyreğinde Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı'nı, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı'nı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki kesimini açabileceğimizin sözünü vermiştim. Bugün Kazlıçeşme-Sirkeci arasındaki kesimin sizlerle beraber açılışını yapıyoruz. Şimdi sırada Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattı ve Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik kesim var. İnşallah önümüzdeki ay içerisinde de onların açılışını yapacağız."

"İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı var"

Uraloğlu, yaptıkları çalışmaların İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Şimdiye kadar devam eden projelerimiz bittiğinde 398 kilometre olacak. 10 yıllık projeksiyonda Sayın Murat Kurum kardeşimizle inşallah 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. Bunu da inşallah hayata geçireceğiz. İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden değil, yer altından metrolarla beraber inşallah çözmüş olacağız." dedi.

Ulaşımı sadece metrolarla değil, her yönüyle düşündüklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul'da temel atamama törenleri, atılmış temelleri kapatma törenleri yapmıyoruz. İstanbul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde daha çok hizmet edeceğiz. İstanbul'un; İstanbullu hemşehrilerimizin dertleriyle dertlenen, tek gayesi sadece İstanbul olan bir belediye başkanını hak ettiğini düşünüyoruz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Murat Kurum ile İstanbul'un duraklama dönemine son vereceğiz ve 31 Mart Yerel Seçimleri ile inşallah yeniden bir başlangıç yapacağız.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nu bir an yapmadığımızı düşünelim. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye felç olurdu. Bu düşünce bile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın hayata geçirdiği projelerinin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. İstanbul'u geleceğe taşıyacak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelere hız kesmeden devam edeceğiz."

Uraloğlu'nun konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü münasebetiyle hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.