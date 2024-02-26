Bakan Yumaklı'dan hayvansal ve bitkisel ürünlerde haksız kazançla mücadele mesajı

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde 2024-2028 yıllarında uygulanacak 10 maddelik hayvancılık yol haritasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mevcut tarım sayımının hayvancılık politikalarına nasıl bir etkisi olacağına ilişkin soru üzerine Yumaklı, tarım sayımının başlanması gereken bir süreç olduğunu ve 2026'da tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

Yumaklı, tarım sayımının "doğrulama" olduğuna dikkati çekerek, "Günün sonunda bizler bir politikaya başladık, bir daha ondan geri dönmeyeceğiz diye bir şey yok. Tarım sayımıyla beraber doğrulamalarda yeniden gözden geçirmemiz gereken bir alan olursa, onları elbette revize edeceğiz. İnşallah sorunsuz bir şekilde 2026'da tamamlamış oluruz." diye konuştu.

Hayvancılık alanında ülkenin kendi kendine yetebilmesi için ne kadar sürenin gerektiğine yönelik soruya ise Yumaklı, şu yanıtı verdi:

"Bu ülkede üretimin artması için gereken potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Hem bitkisel hem hayvansal üretimde hem su ürünlerinde sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıt altında olan ve yatırım yapılan bir sektör olsun istiyoruz. Bunların zaman alması söz konusu. Hayvancılıkta bugün başlasanız süt sığırcılığında iki yıl, beside bu üç yıl zaman içerisinde kendini gösterebilecektir. Türkiye büyük bir ülke. Hem kendisine yetecek hem de ülkeye gelecek turistler başta olmak üzere herkese yetecek kadar ürün üretme kabiliyetine sahip."

"Karkas etle ilgili iki haftadır düşüş var"

Et fiyatlarındaki artış ve "Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazalarının yetersiz olduğu" eleştiriler de hatırlatılan Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Karkas et fiyatlarıyla alakalı, maalesef belli dönemlerde, birtakım bahanelerle bunların artırılması söz konusu oluyor. ESK, regülasyon görevini yerine getirerek, piyasa gerekli ürünü vermekle ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Karkas etle ilgili fiyat artışı yok, tersine iki haftadır düşüş var. Bizim temel amacımız şu: Üreticimiz hiçbir şekilde zarar etmesin ama makul olandan fazla da bir kar oluşmasın. Her gün Türkiye'nin dört bir tarafından kaç hayvan kesilmiş ve ne kadara kesilmiş, bilgilerini alıyorum. Türkiye'deki bütün fiyatların oluşumu için referans olan bir ilde son bir haftadır 300 ile 400 arasında hayvan kesiliyor. Maalesef bunların üzerinden fiyat oluşturma gayreti var."

Yumaklı, ramazan ayının başlamasının fiyatların yükseltilmesiyle ilgili bir gerekçe olarak görüldüğüne dikkati çekerek, "Ticaret Bakanlığımızla çok yakından çalışıyoruz. Hem bitkisel üretimde hem hayvansal üretimde haksız kazanca yol açacak ne varsa bunlara zerre kadar tahammül etmeyeceğiz, bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz, çok farklı bir noktaya gidecek." ifadelerini kullandı.

"Bu konu sadece ESK'nin satış mağazaları üzerinden okunmamalı"

ESK'nin, piyasa fiyatlarından çok düşük fiyata ürün sağladığının altını çizen Yumaklı, "Dolayısıyla, dünyanın her bir tarafında bu tür bir durum olduğunda o zaman bununla ilgili bahsettiğimiz görüntüler oluşabiliyor. Bu konunun sadece ESK'nin satış mağazaları üzerinden okunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. ESK, sadece kendisi Tarım Kredi marketleri başta olmak üzere piyasada et ihtiyacı olan bütün kesimlere talep ettiklerinde bu ürünleri sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Türkiye'de ürün arzıyla ilgili problem olmadığını belirterek, maliyetlerle ilgili konuları günlük olarak takip ettiklerini bildirdi.

Bakanlık olarak rutin gıda denetimlerine aralıksız devam ettiklerini kaydeden Yumaklı, geçen yıl başlatılan sektörel denetimlerin de devam ettiğini, vatandaşlardan gelen her şikayeti dikkate aldıklarını dile getirdi.

"Verimsiz hayvanları verimlileriyle değiştireceğiz"

Yumaklı, yetiştiricilerin süt ve et verimliliğinde daha üstün ırklara sahip olmalarıyla ilgili program başlattıklarını belirterek, "İşletmelerin elindeki verimsiz hayvanları verimlileriyle değiştirecek bir süreci de başlatmış olacağız. Biz daha verimli ve daha üstün özelliklere sahip ırkları üreticilerimize verdiğimizde, onlar zaten diğerlerini otomatik olarak elemine etmiş olacak. Minimum iki yıl içerisinde bunun sonuçlarını almış olacağız." dedi.

Hayvancılık sektöründe ithalatı devlet kontrolüne aldıklarına işaret eden Yumaklı, "Buradaki sürekli ithalata yönelimi gördük. Ne zaman ne kadar ihtiyaç varsa bunun planlamasını ESK aracılığıyla regüle ettik. Amacımız burada, ithalata yönelimi engellemek. Bizim amacımız, en geç üçüncü yılda bu ithalat konusunu artık tamamen sona erdirmek." dedi.

Yumaklı, hayvansal üretimde kaba yemle ilgili herhangi bir sorun olmadığını bildirerek, "Yeni dönemde yem bitkileriyle alakalı özel bir bölümümüz olacak. Kesif yemin en büyük ham maddesi soya. Ülkemizde soyayı ürettiğimizde, başka bir üründen vazgeçmemiz gerekiyor. Soya hiç üretilmiyor da değil. Bu dengeyi gözeterek devam edeceğiz." diye konuştu.

Her açıdan ekonomik kayba sebep olan hayvansal hastalıklarla ilgili mücadele başlattıklarına dikkati çeken Yumaklı, söz konusu hastalıklara dair algı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yumaklı, Türkiye'nin ihtiyacı olan şap aşılarının yurt içinde üretildiğinin altını çizerek, diğer ülkelere de aşı verebilecek tesis kuracaklarını sözlerine ekledi.