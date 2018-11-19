Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Rusya iş birliği geniş yelpazede ilerliyor

TürkAkım Projesi’nin deniz bölümünün Tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyıp Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyet üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz"

Bugün Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin ulaştığı yüksek seviyenin ifadesi olarak gördüğü enerji iş birliği alanında atılan yeni bir adıma daha şahitlik etmek amacıyla bir araya gelindiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"TürkAkım doğal gaz boru hattının Karadeniz'in altından geçen bölümünün tamamlanarak boru hattının ülkemiz topraklarına ulaşmasının, bugün ayrı bir sevincini yaşıyoruz. Böylece 2014'te ilk adımını attığımız 2016'da hükümetlerarası anlaşmayla somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir. Rusya kara kesimi, deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak 3 bölümden teşekkül eden TürkAkım Projesi, inşallah 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir projedir.https://t.co/6sHBQNmGGi pic.twitter.com/Tw9nzugauF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TürkAkım, 2019'da yapılacak testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacaktır.https://t.co/6sHBQNmGGi pic.twitter.com/EMr0XIZipk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Kasım 2018

“Alım terminalinin inşaatı hızla devam ediyor”

Projenin tamamlanan deniz kesiminde ise Karadeniz tabanından birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattının iki kilometreyi aşan derinliğe döşendiğini ifade eden Erdoğan, boru hattının karaya çıktığı nokta olan Kıyıköy'deki alım terminalinin inşaatının da hızla devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, yılda 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak TürkAkım Projesi'nin sadece Türkiye ve Türk milleti açısından değil komşu ülkeler ve bölge açısından da pek çok avantajı bulunduğunu vurgulayarak, buradan gelecek doğal gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye içinde ise İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezlerinin yeni bir tedarik hattına kavuşacağını ifade eden Erdoğan, böylece Türkiye'nin transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa ülkelerinin doğal gaz taleplerini karşılayabileceğini anlattı.

“Sektörün çıtasını daha yukarı taşıdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus dostlarla birlikte teknik açıdan zorlu bir projeyi, yüksek güvenilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla hayata geçirerek sektörün çıtasını daha yukarı taşıdıklarına inandığını belirterek, "Küresel enerji piyasalarında doğal gazın önemi ve arz güvenliği giderek artıyor. Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olmasıdır. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden ve nasıl temin edecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır." dedi.

“Türkiye Rusya’dan 387 milyar metreküplük alım gerçekleştirmiştir”

Devletin veya devletlerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve kendi vatandaşlarına hizmet vermenin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacağını ifade eden Erdoğan, "Bizim için Rusya Federasyonu uzun vadeli iş birliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye, Rusya'dan 1987'den bu yana toplam 387 milyar metreküplük doğal gaz alımı gerçekleştirmiştir. Bu, çok önemli bir rakamdır. Aynı zamanda bu tablo, enerji alanındaki ilişkilerimizin diğer hususlarda olduğu gibi her türlü sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk"

Erdoğan, uzun yıllar ve sınamalar neticesinde perçinlenen Türk-Rus dostluğunun her iki tarafın da menfaatine sonuçlara vesile olduğunu anlatarak, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini, hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli iş birlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem de küresel alanda hakkın, adaletin, barışın ve istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak duruşumuzun özellikle komşumuz Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'yla ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedik.https://t.co/6sHBQNmGGi pic.twitter.com/hHbpT5EwDZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Kasım 2018

“2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız”

Rusya Federasyonu ile iş birliklerinin çok geniş bir yelpazede ilerlediğine dikkati çeken Erdoğan, TürkAkım yanında nisan ayı başında temellini attıkları Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesini de Rusya ile beraber hayata geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, birbirlerini tamamlayan ekonomiler olmalarından da faydalanarak ikili ticaretlerini geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl ticaret hacmimizde yüzde 30'luk artış sağladık. Hedefimiz, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmaktır. Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı yatırımları, Akkuyu Projesi hariç, onar milyar doların üzerindedir. Turizmde bu yılın ilk 9 ayında 5,1 milyon Rus turisti ağırlayarak, yeni bir rekora daha imza attık. 2019 yılını karşılıklı kültür ve turizm yılı olarak kutlayacağız. Gelecek yıl gerçekleştirilecek etkinlikler, halklarımızın birbirlerini daha da iyi tanımalarına vesile olacaktır.

TürkAkım Projesi'nin kısa sürede bu aşamalara gelmesinde emeği geçen değerli dostum Sayın Putin'e ve heyetine huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Putin ve Rus halkıyla dayanışmamızın ülkelerimiz için daha büyük projelerin, daha büyük müjdelerin habercisi olacağına inanıyorum."

SON BORULAR SUYA İNDİRİLDİ

Projede Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmının tamamlanması dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, Erdoğan, Putin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, eski bakanlar, iş insanları ve vatandaşlar yer aldı.

Projenin tanıtım videosuyla başlayan törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin sahneye beraber çıktı, önce Erdoğan, sonra Putin katılımcılara hitap etti.

Erdoğan ve Putin’in talimatıyla kaynak işlemi başladı

Kıyıköy'de bulunan Pioneering Spirit Gemisi'nden canlı bağlantıyla BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gazprom Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Miller tarafından Putin'e projeye ilişkin bilgilendirme yapıldı. Gazprom Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Aksyutin, kaynakçıların faaliyetlerini tarif ederek, kaynak işleminin tamamlanmasına yönelik bilgi verdi.

Erdoğan ve Putin'in kaynak işleminin başlaması için talimat vermesinin ardından kaynak işlemi başladı. Erdoğan, "Görüldüğü gibi son kaynak yapılıyor. Çok yüksek bir teknoloji ile bu kaynak yapılıyor." dedi.

Borular suya indirildi

Kaynak işlemleri tamamlanan borular, Erdoğan ve Putin’in talimatıyla suya indirildi. Böylece Rusya’nın Anapa kentinden başlayan projenin deniz bölümü Kıyıköy’e ulaşarak tamamlandı.

Putin de "Bu tür projeler ve bu proje özellikle üçüncü ülkenin çıkarlarına karşı değildir. Bu projelerle ikili ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Ülkeler arasında ekonominin gelişmeleri sağlamak için bunlar önemli. Bunların faaliyete geçirilmesi kendi ulusal menfaatlerini çıkarlarını koruma konusunda önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Törenin sonunda aile fotoğrafı çekildi.

Kaynak: TRT Haber