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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ülkeye resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Arjantin, Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğandan 3 ülkeye resmi ziyaret

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