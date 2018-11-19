TBMM Başkanı Yıldırım kazazedelerle ilgilendi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni sonrası Antalya'ya hareket eden Yıldırım'ın yol güzergahında, trafik kazası yaşandı.

Kazada yaralanan 4 kişiye, 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yıldırım yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Kazayı gören TBMM Başkanı Binali Yıldırım, makam aracını durdurup yaralıların yanına gitti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yıldırım, Antalya'da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve katılımcılarla sohbet etti.

Ziyarette Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yer aldı.

Kaynak: AA