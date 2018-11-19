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Suriye konulu 11. Astana toplantısı 28-29 Kasım’da yapılacak

Suriye'de ateşkesin sağlanması için düzenlenen Astana toplantılarının 11’incisinin 28-29 Kasım’da yapılacağı belirtildi.

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Suriye konulu 11. Astana toplantısı 28-29 Kasımda yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Astana toplantısı ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Abdrahmanov, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye konulu 11. Astana toplantısını 28-29 Kasım'da yapma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Toplantının geleneksel olarak garantör ülkeler, Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalefetin katılımıyla gerçekleşmesinin planlandığını kaydeden Abdrahmanov, görüşmelere gözlemci olarak Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün temsilcilerinin davet edildiğini dile getirdi.

İlk toplantı Ocak 2017’de yapılmıştı

Suriye'de ateşkesin sağlanması için düzenlenen Astana toplantılarının ilki, Ocak 2017'de yapılmıştı.

Ateşkesin garantörü ülkeler Türkiye, Rusya ve İran, rejim ve askeri muhalefet heyetleriyle 9 kez Astana'da bir araya gelmişti.

Toplantıların onuncusu, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirilmişti.

Astana toplantıları, Suriye krizine siyasi çözüm için BM gözetiminde yürütülen sürece olumlu katkı sağladı. Format kapsamında garantör ülkeler, çatışmaların en yoğun olduğu alanları "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Çatışan tarafların alıkoyduğu kişilerin serbest bırakılması üzerine çalışan teknik bir grup oluşturuldu. Astana toplantıları, Soçi'de geçen ocak ayında Ulusal Diyalog Kongresi'nin düzenlenmesine olanak sağlayarak, Anayasa Komitesi kurulması için çalışmaların başlatılmasına da imkan verdi.

Kaynak: AA

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